Son dakika haberleri! Nijerya'da tekstil sektörü 2,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayabilir - Son Dakika

Son dakika haberleri! Nijerya'da tekstil sektörü 2,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayabilir

02.11.2020 18:41
Son dakika haberleri! Nijerya'da tekstil sektörü 2,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayabilir, System.String[]

Son dakika haber... Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, tekstile yeterli yatırım yapılması halinde sektörün 2,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayabileceği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, tekstile yeterli yatırım yapılması halinde sektörün 2,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayabileceği bildirildi.

IndustriALL Global Union Başkan Yardımcısı İsa Aremu, Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) düzenlediği "5 Yıllık Güven Politikası Oturum" programında yaptığı konuşmada, ülkede tekstilin canlandırılması durumunda sektörün tek başına 2,5 milyondan fazla iş olanağı yaratabileceğini söyledi.

Aremu, CBN'nin desteğiyle pamuk üretiminde artış olduğuna işaret ederek, Nijerya'nın artık Benin Cumhuriyeti'nden pamuk ithaline son verdiğini bildirdi.

Hükümetin tekstil sektörüne daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirten Aremu, "Ülkede pamuk bolluğuna rağmen yeterince fabrika olmadığı için sorunlar yaşanıyor. Şu anda Nijerya Gümrük Hizmetleri, polis ve ordu için üniformalar Bangladeş ve Hindistan'da üretiliyor." dedi.

Sektöre yatırım yapılması çağrısında bulunan Aremu, "İlk olarak, yeni fabrikalar kurmakla başlayabiliriz. Eğer hepimiz ilk ve ortaokul çocuklarının üniformalarının yerelde üretilmesi konusunda hemfikir olursak birçok hazır giyim fabrikasının geri geleceğini, böylelikle gençlerin istihdam edileceğini hayal edebilirsiniz." şeklinde konuştu.

200 milyonu aşan nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da, ekonomik sorunlar nedeniyle birçok genç iş bulamıyor. Altyapı ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkede üretim ve sanayileşme ilerleme kaydedemedi.

İstihdam, Nijerya, Yatırım, Afrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Nijerya'da tekstil sektörü 2,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayabilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum Adıyaman'da genç sağlık memuru evinde ölü bulundu ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Milyonluk yalıdaki skandal Milyonluk yalıdaki skandal "Cadılar Bayramı" partisi kameralara yansıdı         
17:39
Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı         
17:17
Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti         
16:50
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler         
15:57
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı         
14:49
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 18:50:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Nijerya'da tekstil sektörü 2,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei