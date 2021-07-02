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Son dakika haberleri | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 73 üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 73 üyesi etkisiz hale getirildi

02.07.2021 00:34
Son dakika haberleri | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 73 üyesi etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 73 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 73 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18-30 Haziran'da ordunun Borno eyaletinin farklı bölgelerinde Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Onyeuko, örgüte ait silah, araçlar ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Onyeuko, operasyonlarda ayrıca teröristlerin rehin tuttuğu aralarında 27 çocuğun bulunduğu 55 kişinin de kurtarıldığını aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 73 üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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