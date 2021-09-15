Son dakika haberleri: Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın elebaşı Barnawi'nin öldüğü iddia edildi - Son Dakika

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 'ın kurucusu Muhammed Yusuf 'un oğlu olan Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya ordusu Borno eyaletinde ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda ISWAP elebaşı Barnawi'nin öldürüldüğü iddia edildi.

Nijerya 'nın kuzeydoğusunda etkin olan terör örgütü Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) elebaşı Ebu Musab el-Barnawi'nin öldüğü öne sürüldü.

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