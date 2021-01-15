Son dakika haberleri! Nijerya'da trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Federal Yol Güvenliği Birliği Kogi Eyaleti Komiseri Solomon Aghure, basına yaptığı açıklamada, 2 kamyon ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazanın Ayingba-Ajaokuta yolunda meydana geldiğini söyledi.

Aghure, "Kazada 5'i çocuk ve 8'i kadın olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı." dedi.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği bildirildi.