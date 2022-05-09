Son dakika haberleri... Nijerya Devlet Başkanı Buhari, güvenlik konusunda askerleri uyardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Nijerya Devlet Başkanı Buhari, güvenlik konusunda askerleri uyardı

09.05.2022 13:29
Son dakika haberleri... Nijerya Devlet Başkanı Buhari, güvenlik konusunda askerleri uyardı

Son dakika gelişmesine göre Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde artan güvenlik sorunları konusunda askeri yetkililere uyarıda bulundu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde artan güvenlik sorunları konusunda askeri yetkililere uyarıda bulundu.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Buhari, hafta sonu Zamfara eyaletinde çok sayıda köylünün silahlı çete tarafından öldürülmesini kınadı.

Buhari, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, eyalet hükümetine ve halkına ise başsağlığı diledi.

Özellikle kuzey bölgelerinde artan güvenlik sorunlarına karşı mücadele eden askeri yetkililere uyarıda bulunan Buhari, "Silahlı çete üyelerinin, dilediklerini yapmakta özgür oldukları günlerin geri gelmesine izin vermemeliyiz. Zamfara'daki ve diğer bölgelerdeki halkın barışa sahip olmasına izin verilmeli." ifadesini kullandı.

Silahlı kişilerin, hafta sonu Zamfara eyaletinin Bakura bölgesine bağlı 3 köye düzenlediği saldırılarda en az 48 kişi hayatını kaybetmişti.

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Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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