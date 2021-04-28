Son dakika haberleri! Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Osinbajo: "Nijerya başka bir iç savaşı kaldıramaz" - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, ülkesinin başka bir iç savaşı kaldıramayacağını söyledi.

Osinbajo, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) ile Hausa-Fulani kabileleri arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle bölge yetkilileriyle başkent Abuja'da görüştü.

Görüşmede yaptığı açıklamada Osinbajo, "Nijerya başka bir iç savaşı kaldıramaz." ifadesini kullandı.

Osinbajo, dünyanın her tarafında bu tür çatışmaların genellikle sonu olmayan bir savaşa dönüştüğünün altını çizdi.

Şiddet devam ettiği müddetçe paraların ve kaynakların biteceğini kaydeden Osinbajo, "Herkes zor durumda kalacak, aileler, çocuklar, gençler ve yaşlılar zor durumda kalacak. Bu durumu kaldıracak gücümüz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Osinbajo, ülkedeki son durumu ele almak için sadece siyasetçilerin değil, vatandaşların da acil harekete geçmesi çağrısında buldu.

19 kişi hayatını kaybetti

Anambra eyaletinde 26 Nisan'da IPOB üyelerinin Hausa-Fulani kabilesine düzenlediği saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybetmişti.

IPOB, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.