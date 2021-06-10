Son dakika haberleri... Nijerya hükümetinden ülkede faaliyet göstermek isteyen sosyal medya ağlarına lisans alma kararı - Son Dakika

Nijerya hükümeti, Twitter'ın faaliyetlerini askıya alması ardından ülkede faaliyet göstermek isteyen tüm sosyal medya ağlarının lisans alması gerektiğini bildirdi.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal İletişim Komisyonu'nun ülkede faaliyet göstermek isteyen tüm sosyal medya operasyonlarını lisanslama sürecini başlatma talimatı verdiğini belirtti.

Muhammed, Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarının ülkede kayıtlı olması gerektiğini ifade etti.

Nijerya'da Twitter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuş, bu yasağı ihlal edenlere yargılanma kararı verilmişti.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere, ABD'nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.