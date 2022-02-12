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Son dakika haberleri | Nijerya ordusu 20 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Nijerya ordusu 20 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

12.02.2022 18:02
Son dakika haberleri | Nijerya ordusu 20 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

Son dakika gündem haberine göre Nijerya ordusunun ülkenin Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonunda 20 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusunun ülkenin Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonunda 20 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletindeki Nijerya Savunma Akademisine saldırı girişimine buldu.

Saldırının ardından ordunun silahlı çetelere düzenlediği operasyonda 20 kişi etkisiz hale getirildi.

Silahlı çete üyelerinin Ağustos 2021'de Savunma Akademisine düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetmişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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Saldırı, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Nijerya ordusu 20 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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