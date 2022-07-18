Son dakika haberleri: Nijerya polisi 10 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Nijerya polisi 10 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

18.07.2022 02:12
Son dakika haberleri: Nijerya polisi 10 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

Son dakika gündem haberi... Nijerya'nın Anambra eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 10 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın Anambra eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 10 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Anambra Polis Sözcüsü Toochukwu İkenga, yaptığı açıklamada, Achalla bölgesinde silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti. İkenga, operasyonda 10 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, silahlı çetelere ait mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Bölge zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

YORUMLAR
500
Dünya futbol tarihi böyle bir penaltı görmedi! Hakem bile olduğu yerde donup kaldı Dünya futbol tarihi böyle bir penaltı görmedi! Hakem bile olduğu yerde donup kaldı Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Nijerya polisi 10 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:56 Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden korkutan uyarılar! Şiddetli fırtına kapıda
00:32 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi KYK borçları
00:18 Korona etkisini tekrar gösterdi! Almanya'da, sonbaharda maske zorunluluğu geri gelecek
23:41 Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım üzerinden gözdağı: Saldırırsanız kıyamet günü gelir
23:08 Eğitimci Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı!
23:05 Ünlü yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi
22:22 Erdoğan'ın çevirmenine "Hanım kızımız" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Varank'tan ilginç tepki
22:08 Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 02:18:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Nijerya polisi 10 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement