Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Bölge zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Nijerya polisi 10 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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