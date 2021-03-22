Son dakika haberleri! Nijerya Savunma Bakanı, halktan, güvenlik sorununa karşı iş birliği yapmalarını istedi - Son Dakika

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadelede vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü belirterek, sivil halka, "güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaları" çağrısında bulundu.

Bakan Magashi, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'da Terör ve Silahlı Çetelerle Mücadele için Temel Olarak Kinetik Operasyonları Teşvik Etmek" başlıklı toplantıya katıldı.

Magashi, burada yaptığı konuşmada, ülkede artan silahlı saldırılara ve fidye için insan kaçırma suçlarına karşı sivil halka, güvenlik güçleriyle işbirliği çağrısı yaptı.

Nijerya'nın kuzey bölgesinde insan kaçırma suçlarının yeniden arttığına dikkati çeken Magashi, "Güvenlik sorunuyla mücadelede güvenlik güçlerinin dışında sivillerin desteği ve iş birliği gerekiyor. Buna göre, güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtacak unsurları en aza indirmek ve sivil desteği en üst düzeye çıkarmak önemli." dedi.

Magashi, ülkede son zamanlarda artan şiddet olayları nedeniyle zirvenin önemli olduğunu ifade etti.

Nijerya'da son bir ayda düzenlenen silahlı saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi kaçırıldı.