Son dakika... NİJERYA UYRUKLU KİŞİLERİN DÜZENLEDİĞİ PARTİYE BASKIN KAMERADA - Son Dakika

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NİJERYA UYRUKLU KİŞİLERİN DÜZENLEDİĞİ PARTİYE BASKIN KAMERADA

Partiye katılan 30'u yabancı uyruklu olmak üzere 80 kişiye 238 bin lira para cezası uygulandı.

Adem VAROL İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nijerya uyruklu kişilerin düzenlediği belirlenen partiye baskın düzenledi. Üst katı kafeterya, alt katı ise gece kulübü şeklinde dizayn edilmiş binada bulunan 30'u yabancı uyruklu 80 kişiye toplam 238 bin lira para cezası kesildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu gece 03.00'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafeteryada parti düzenlendiğini belirledi. Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan kafeteryaya giden özel denetim ekipleri, 30 yabancı uyruklu kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 102 bin TL, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 50 kişiye ise 136 bin TL olmak üzere toplam 238 bin TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca, binanın gündüz kafeterya olarak, gece ise alt katının eğlence mekanı olarak işletildiği tespit edildi. Nijerya uyruklu bir grubun partiyi organize ettiği ve davetiye yoluyla mekana giriş yapıldığı öğrenildi. İş yeri sahibinin de aralarında 4 kişi gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürülürken, işletme zabıta tarafından mühürlendi.

BASKIN ANI KAMERADA

Partiye yapılan baskın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İçeride bulunan kişilerin rahat tavırları ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan kişilerin eğlence anları görüntülerde yer aldı.