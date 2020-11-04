Orta Amerika ülkeleri Nikaragua ve Honduras'ta etkili olan Eta Kasırgası'nda en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Nikaragua'nın kuzeydoğusuna ve Honduras'a saatteki hızı 165 kilometreye ulaşan rüzgar ve yağış getiren Eta Kasırgası nedeniyle evlerin çatısı uçtu, nehirlerde taşkınlar oluştu.

Yetkililer, şiddetli rüzgar ve yağış getiren kasırga nedeniyle Honduras'ın San Pedro Sula kentinde 1, Nikaragua'nın Bonanza bölgesinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nikaragua'nın Bilwi bölgesinde yaklaşık 10 bin kişi barınaklara yerleştirildi.