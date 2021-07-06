Son dakika haberleri: Nilüfer'de "örnek iş yeri" sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi'nin işletmelerde yaptığı denetimler sonucunda kalite ve hijyen kriterlerini yerine getiren Nevale Pasta ve Fırın ile Ciğergah Atabulvarı, "örnek iş yeri belgesi" ve flamasını almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesi, işletmelerin hijyenik bir ortamda üretim yapmaları ve vatandaşların kaliteli hizmeti hijyenik bir ortamda alabilmeleri amacıyla yürüttüğü "örnek iş yeri" uygulamasını sürdürüyor. 2003 yılından bu yana devam eden uygulama ile yapılan denetimler sonucu kriterlere uyan gıda işletmelerine "örnek iş yeri belgesi", kuaför ve berberlere de "altın makas örnek iş yeri belgesi" veriliyor. Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler sonucu belge alan faal işletme sayısı 19'a yükseldi. Altınşehir Mahallesi'nde hizmet veren Nevale Pasta ve Fırın ile Ataevler Mahallesi'nde hizmet veren Ciğergah Atabulvarı, "örnek iş yeri belgesi" ve flamasına değer görüldü. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcıları Zafer Yıldız, Osman Ayradilli ve Remzi Çınar ile birlikte işletmelere giderek, belgelerini teslim etti. Nevale Pasta ve Fırın Şirket Ortağı ve Pasta Şefi Yılmaz Tekin, Halkla İlişkiler ve Marka Yöneticisi Ayşe Aktaş ve işletme çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, üretim alanını da gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Erdem daha sonra Tekin ve Aktaş'a "örnek iş yeri belgesi" ve flamasını verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, belge almaya hak kazanan diğer işletme olan Ciğergah Atabulvarı'nı da ziyaret etti. İşletme sahibi Murat Yıldırım ile birlikte işletmeyi gezen Başkan Turgay Erdem, titiz çalışmalarından dolayı Yıldırım'ı kutladı. Başkan Turgay Erdem, "örnek işyeri belgesi" ve flamasını, Ciğergah Atabulvarı işletme sahibi Murat Yıldırım'a verdi.

Belge alan işletmelerin, belge aldıktan sonra da denetlenmeye devam ettiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşların bu belgeyi gördükleri her yerde gönül rahatlığıyla hizmet alabileceklerini dile getirdi. Belgeyi, yapılan denetimler sonucunda hak eden işletmelerin aldığını, kriterleri karşılamayan işletmelerden de belgelerin geri alındığını ifade eden Başkan Turgay Erdem, "2003 yılından bu yana toplam 36 işletmeye örnek iş yeri belgesi, 2 berber ve kuaföre de altın makas örnek iş yeri belgesi verdik. Ancak işletmelerin kapanması ya da belge aldıktan sonra kriterleri sürdürmemesi sebebiyle 17 iş yerinden de belgeyi geri aldık" dedi. - BURSA