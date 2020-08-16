Son dakika haberleri | Nişana gidenlerin bulunduğu otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika gelişmesine göre AKSARAY'da, nişan törenine giden aile ve yakınlarının bulunduğu otomobilin kavşakta minibüsle çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
AKSARAY'da, nişan törenine giden aile ve yakınlarının bulunduğu otomobilin kavşakta minibüsle çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Ankara yolunun 10'uncu kilometresinde TOKİ kavşağında meydana geldi. Konya'ın Ereğli ilçesinden Aksaray'ın Hırkatol köyüne bir yakınlarının nişan törenine giden Mehmet Muhlis Sütçü (40) yönetimindeki 42 ADH 092 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet US (52) yönetimindeki 68 KK 506 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Muhlis Sütçü ile İlksen Pınar Sütçü (40), Nebi Sütçü (7) ve yakınları Onur Karpuzcu (27) ile Sena Karbuzcu (2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yaılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 22:16
Kaynak: DHA
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