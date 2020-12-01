Son dakika haberleri! Nizip'te asayiş - Son Dakika

Nizip ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda bir miktar uyuşturucuyla bir çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin giriş çıkışlarında uygulama yapan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutlu Mahallesinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bir diğer uygulama noktası olan Uluyatır Mahallesi'nde ise bir motosikleti durduran ekipler, yaptıkları incelemede motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Uyuşturucu madde ve motosiklete el koyan ekipler, olaylarla bağlantısı olduğu ilerisi sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.