Son dakika haberleri! Nizip'te polis kadınlara KADES'i tanıttı - Son Dakika

Nizip ilçesinde polis ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi için Okan Parkı'nda stant kuran Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, broşür dağıtarak KADES hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Kadınlara uygulamayı indirmelerini tavsiye eden polis, uygulamayla şiddet ihbarına anında müdahale edilebileceğini söyledi.

Daha sonra ilçe merkezinin yoğun olan bölgelerinde de broşür dağıtıldı.