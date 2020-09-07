Son dakika haberleri! Nizip'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip-Gaziantep karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine giden 63 EN 431 plakalı Bozan D. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolunca taklalar atarak şarampole uçtu. Yaşanan kaza sonucu sürücü Bozan D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kazanın, devam eden yol çalışmasında hiçbir ışıklandırma ve uyarı levhasının olmaması nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP