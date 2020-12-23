Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, Noel Tatili öncesi yükseldi. Yatırımcılar, bir yandan Birleşik Krallık'ta belirlenen coronavirüs mutasyonuna ilişkin gelişmeleri izlerken, Bir yandan da ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen 900 milyar dolarlık destek paketinin onaylanması sürecini izliyorlar.
Avrupa borsalarında yatırımcılar ayrıca, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelere odaklanmış durumdalar.ABD Wall Street Borsası'ndaki açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Endeksi yüzde 0.28, S&P 500 Endeksi de yüzde 0.30 yükseldi. Nasdaq 100 Endeksi de yüzde 0.15 artıda açıldı. Euro/dolar paritesi de yüzde 0.28 artışla 1.21910 düzeyine yükseldi. Londra'da FTSE 100 Endeksi açılış seansında yüzde 0.30 düşerken, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.43 ve Paris'te CAC 40 Endeksi, yüzde 0.15 yükseldi. Euro dolar karşısında yüzde 0.28 artarak 1.21897 dolara yükselirken, sterlin de yüzde 0.58 artışla 1.34396 dolara çıktı. Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 0.33 artıda tamamlarken, Gney Kore'de Kospi Composite Endeksi yüzde 0.93 yükseldi. Çin'de, Şangay Kompozit, Shenzhen Kompozit yüzde 0.60 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.48 ve Sidney'de S&P/ASX 200 yüzde 0.66 artışla kapadı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Noel öncesi endeksler yükseldi - Son Dakika Ekonomi