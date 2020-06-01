Son dakika haberleri... Normalleşme süreci ile tarihi ipek yolunda araç yoğunluğu - Son Dakika

Normalleşme süreci ile tarihi ipek yolunda araç yoğunluğu

GAZİANTEP - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının normalleşme sürecinde kaldırılması ile birlikte tarihi ipekyolunda araç yoğunluğu yaşandı.

Tüm ülke genelinde korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında geçici olarak restoran, kafe, park, yüzme havuzu ve spor salonu gibi mekanların yeniden hizmete açılması ile birlikte Gaziantep'tki tarihi ipek yolunda yoğunluk başladı. Korona virüs günleri öncesine dönen yolda her iki yönde yoğun bir şekilde trafik seyri olurken zaman zaman ise kısa süreli araç sıkıntıkuyrukları da oluştu.

Günler sonra yeniden araçları ile trafiğe çıkmanın mutluluğunu yaşayan sürücüler, sıkışık trafikte ilerlemenin de sıkıntısını yaşadı.