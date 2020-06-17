Son dakika haberleri! Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu

Son dakika haberleri: Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: "Her bir taşın çözülmesi aynı zamanda yeni bir tarihi belgenin ortaya çıkması demektir" Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu...

Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban:

"Her bir taşın çözülmesi aynı zamanda yeni bir tarihi belgenin ortaya çıkması demektir"

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçi yoğunluğu başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mart ayı başında kapatılan müze ve ören yerleri, 1 Haziran itibarıyla yeniden ziyarete açılmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ay ziyarete kapalı olan, Ahlat'taki 210 dönümlük alan üzerinde bulunan ve UNESCO geçici listesinde yer alan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda normalleşme süreci ile birlikte yeniden yoğunluk başladı.

Boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlığı ziyaret eden ziyaretçiler, görevliler tarafından ateşleri ölçülerek ve maskeli olarak alınıyor. Mezarlıktaki yürüyüş yollarına çakılan sosyal mesafe uyarı levhalarını da dikkate alarak ve sosyal mesafeye riayet ederek mezarlığı gezen ziyaretçiler, aylar sonra tarihi mekanları gezmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, korona virüs salgını sebebiyle ziyarete kapalı olan tarihi yerlerin normalleşme adımları kapsamında yeniden ziyaretçileri ağırlamaya başladığını söyledi. Çoban, "Dünya ve Türkiye'nin başında olan virüs belasından inşallah ağır ağır uzaklaşıyoruz. Yeni normalleşme sürecine de girmiş bulunuyoruz. Ören yerlerimizin açılması vesilesiyle de buradan dünya mirası olarak tanımlamış olduğumuz, aslında UNESCO geçici aday listesinde olan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladık. Yoğun ilgi de bir özlem gibi vatandaşlarımızda vardı. Bu başlamış oldu. Daha da artacaktır. Buradaki eserler takdir edersiniz ki Anadolu'daki tapu senetlerimiz. Bu da Ahlat'ta mevcut. Ahlat'ta bunları çok iyi korumuş günümüze taşımış. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kazı çalışmaları yürütülmektedir. Burası aynı zamanda bilimsel ve arkeolojik bir alan. Türkiye'deki bütün okullarımızı, fen edebiyat fakültelerini, arkeologları ve tarihçileri buraya bekliyoruz" dedi.

"Selçuklu Meydan Mezarlığı UNESCO geçici listesinden asıl listeye alınmalıdır"

"Her bir taşın çözülmesi aynı zamanda yeni bir tarihi belgenin ortaya çıkması demektir" diyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 8 bin adet belge incelenip ortaya çıkarıldığında, bunların evsaflarının fersah fersah üstündedir. Başka yerlerde sadece yazıtlar var. Burada ise 4 bin yıllık siyasi harsımızın bütün motiflerini bulabileceğiniz bir alan var. Böyle bir zenginlik. Halılarımızı, kilimlerimizi, mimarimizdeki motifleri günümüze taşıyan muhteşem bir açık hava müzesi var. Ahlat'ta bu süreci güzel değerlendirmek gerekir. Tüm Türkiye'yi ve dünyayı Ahlat'a davet ediyoruz. Bu vesile ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan istirham ediyoruz, mezarlığın UNESCO Kültür Mirası süreci çok hızlandırılmalıdır. Buradaki çalışmaları UNESCO hızlandırmalı ve insanlığa bu fırsatı da sunmalıdır. Bakanlığımız da Türkiye'deki en zengin mirasını bu şekilde sunacaktır."

Son dakika haberleri! Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu

Abdulalim Mümtaz Çoban, Selçuklu, Ahlat, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 09:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Son Dakika

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:52
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi         
14:51
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi         
14:46
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü         
14:32
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı         
14:31
Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak         
14:24
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı         
14:10
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç         
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var         
14:05
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı         
13:59
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek         
13:52
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor         
13:37
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi         
13:32
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı         
13:32
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var         
13:21
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti         
13:20
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi         
13:19
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak         
13:16
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı         
13:12
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti         
13:06
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu         
13:01
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü 20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü         
12:45
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı         
12:45
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak         
12:33
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi         
12:21
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti         
12:16
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı Ivana Icardi, yengesine fena patladı Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı Ivana Icardi, yengesine fena patladı         
12:16
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 15:18:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]