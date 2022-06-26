Son dakika haberleri! Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

26.06.2022 10:43
Son dakika haberleri! Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 14 kişinin ise yaralanmasına neden olan 42 yaşındaki İran asıllı saldırgan tutuklandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 14 kişinin ise yaralanmasına neden olan 42 yaşındaki İran asıllı saldırgan tutuklandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 14 kişinin ise yaralanmasına sebep olan saldırganın kimliği açıklandı. İran asıllı Norveç vatandaşı olduğu bildirilen 42 yaşındaki saldırganın tutuklandığı ifade edildi. Yetkililer saldırganın sabıkalı olduğunu belirterek, akıl sağlığının yerinde olmadığına dair şüphelerin bulunduğunu ifade etti.

Zanlının avukatı John Christian Elden yaptığı açıklamada, "Zanlı, saldırı hakkında hiçbir sebep belirtmedi. Bunun nefret suçu mu yoksa terörizm mi olduğuna karar vermek için henüz çok erken" dedi.

"Nefrete karşı birlik olursak daha güçlü oluruz"

Norveç Kralı I. Harald olayla ilgili yaptığı açıklamada, kendisinin ve ailesinin "dehşete düştüğünü" belirterek, "Özgürlüğü, çeşitliliği ve birbirimize saygıyı savunmak için birlikte durmalıyız" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Masum insanlara yönelik menfur saldırı karşısında şok olduğunu" ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise açıklamasında, "Nefrete karşı birlik olursak daha güçlü oluruz" dedi.

Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1'i 50'li, diğeri 60 yaşlarında 2 erkek hayatını kaybetmiş, 14 kişi ise yaralanmıştı. Yetkililer, saldırganın ateş açmasından birkaç dakika sonra yakalandığını belirtmişti. - OSLO

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Kaynak: İHA

Norveç, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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