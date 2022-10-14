Son dakika haberleri... Norveç'te Rus vatandaşı iki insansız hava aracıyla gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Norveç'te Rus vatandaşı iki insansız hava aracıyla gözaltına alındı

14.10.2022 12:01
Son dakika haberleri... Norveç'te Rus vatandaşı iki insansız hava aracıyla gözaltına alındı

Son dakika haberler: Norveç'te 50 yaşındaki Rus vatandaşı, ülkenin herhangi bir yerinde uçurduğu düşünülen iki insansız hava aracıyla sınır kapısında gözaltına alındı.

Norveç'te 50 yaşındaki Rus vatandaşı, ülkenin herhangi bir yerinde uçurduğu düşünülen iki insansız hava aracıyla sınır kapısında gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Norveç ile Rusya arasındaki tek geçiş noktası olan Storskog Sınır Kapısı'nda rutin kontrol sırasında gümrük memurları, kimliği açıklanmayan Rus vatandaşının valizinde ??iki insansız hava aracı ve birkaç elektronik depolama cihazı buldu.

11 Ekim'de gözaltına alınan kişinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından yürürlüğe giren yaptırımları ihlal ettiğinden şüphe duyuluyor.

Yasalara göre, Rus şirketleri veya vatandaşları tarafından işletilen uçakların "Norveç topraklarına inişi, kalkışı veya üzerinden uçması" yasak.

Gözaltına alınan kişinin avukatı Jens Bernhard Herstad, Dagbladet gazetesine yaptığı açıklamada, müvekkilinin insansız hava araçlarını uçurduğunu kabul ettiğini ancak Norveç'te ne yaptığını söylemeyi reddettiğini belirtti.

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl ise ülkesine karşı istihbarat tehdidinin olduğuna işaret ederek, "Olayla ilgili sonuç çıkarmak için çok erken." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Putin'in tahıl açıklaması sonrası BM'den videolu tahıl paylaşımı Putin'in tahıl açıklaması sonrası BM'den videolu tahıl paylaşımı Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Astana'da görüştü Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Astana'da görüştü Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye üzerinden Avrupa'ya 63 milyar metreküp gaz ihraç edilebileceğini söyledi Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye üzerinden Avrupa'ya 63 milyar metreküp gaz ihraç edilebileceğini söyledi
Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Norveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Norveç'te Rus vatandaşı iki insansız hava aracıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:26 "Annem istiyor diye evlendim" diyen Yonca Evcimik'ten çocuk itirafı: Hayattaki görevim anne olmak değil
14:25 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü'nden tepki çeken sözler: Türk halkının evinde en az iki yıllık şeker ve yağ var
14:22 Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı
13:42 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı! Prof. Dr. Mete Gündoğan adaylığını açıkladı
13:10 Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:56 Emniyet müdürüymüş gibi mekan sahibini dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:33 Arkadaşını öldürüp kuyuya atan sanıktan maktulün kızına akılalmaz sözler: Baban başka kadınlarla görüşüyor, AİDS olabilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 14:31:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Norveç'te Rus vatandaşı iki insansız hava aracıyla gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement