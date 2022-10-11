Son dakika haberleri | Norveçli STK, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmasını provokasyon olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Norveçli STK, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmasını provokasyon olarak nitelendirdi

11.10.2022 13:24
Son dakika haberleri | Norveçli STK, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmasını provokasyon olarak nitelendirdi

Son dakika haberleri... Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmasını provokasyon olarak değerlendirdi.

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmasını provokasyon olarak değerlendirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayan Aegean Boat Report, "Adaların ABD askeri ekipmanlarıyla doldurulması, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris anlaşmalarının ihlali olmasıyla provokasyon olarak görülebilir." ifadelerini kullandı.

Kuruluşun Miçotakis'e cevabının ardından Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, "Ege Tekne Raporu'nun mülteci kaçakçılığına yardım ettiğini ve Doğu tarafından finanse ediliyor olabileceğini" öne sürdü.

Aegean Boat Report, Mitarakis'in iddialarını yalanlayarak, "Mitarakis'in iki iddiası da doğru değil. Bunu bilmediğine inanmak da imkansız. Kasten yanlış bilgi yaymak yalan söylemektir." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü, 1923 tarihli Lozan Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Antlaşması ile güvence altına alınmıştı.

Yunanistan, kendini savunma hakkı iddiasıyla adaların silahlandırılmasına son dönemde hız kazandırarak uluslararası hukuku ihlal ediyor.

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Kaynak: AA

Ege Denizi, Yunanistan, Norveç, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Norveçli STK, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmasını provokasyon olarak nitelendirdi - Son Dakika

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