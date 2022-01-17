Son dakika haberleri! Novartis Teknik Operasyonlar'a "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülü - Son Dakika

İlaç sektörünün öncü firmalarından Novartis Grup Türkiye'ye bağlı Kurtköy ve Gebze üretim tesisleriyle Novartis Teknik Operasyonlar'a, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric tarafından gerçekleştirilen "Kincentric Best Employers 2020-2021 Programı" kapsamında "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülü verildi.

Novartis açıklamasına göre, "çalışan bağlılığı, bağlı kılan liderlik, çeviklik ve yetenek odağı" alanlarında başarılı performans sergileyen Novartis Teknik Operasyonlar, aldığı bu ödülle insan kaynakları alanında gerçekleştirdiği uygulamalardaki başarısını ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Teknik Operasyonlar Kurtköy Fabrika Direktörü Filiz Gündoğmuş, "Fabrikalarımızda çalışanlarımızın mutluluğu en büyük önceliğimiz. Kalıcı başarının temelinde mutlu ve huzurlu çalışanlar olduğunu biliyoruz. Esnek çalışma modelleri ve başarılı insan kaynakları stratejileriyle çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerini sağlıyor, onlara organizasyona değer katabilecekleri çalışma ortamları sunuyoruz. Novartis kültürünün vazgeçilmezleri arasında çeşitlilik ve dahil etme, yetenek gelişimi ve esnek çalışma yer alıyor. Pandemi de bu önceliklerimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Esnek çalışma modelleri, güçlü bir çift yönlü iletişim ve takdir kültürü gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyoruz. Kültürümüzü daha da ileriye taşımak için her bir çalışanımızın görüşlerine ve geri bildirimlerine çok önem veriyoruz. Çalışanlarımızın yenilikçi uygulamalarımızı takdir etmesi bizleri onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Novartis Teknik Operasyonlar Gebze Fabrika Direktörü Nurettin Ekizoğlu da Kincentric tarafından "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülüne layık görüldükleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Novartis Teknik Operasyonlar olarak, çalışanlarımızdan aldığımız güçle, çeşitlilik ve dahil etme odaklı çalışmalarımızla başarıya giden yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Çalışanlarımıza sürekli gelişim fırsatları sunuyor ve kariyer yolculuklarında yapılandırılmış programlarla onları destekliyoruz. Novartis kültürünün bir parçası olarak Novartis Teknik Operasyonlar çatısı altında Kurtköy ve Gebze üretim tesislerimizde de bu uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Pandemiyle birlikte yeni çalışma modellerinin ortaya çıktığı, her alanda sürekli bir değişimin yaşandığı ve çalışan deneyimi açısından zorlu bir dönemde böyle bir ödülü almaya hak kazanmak bizim için çok kıymetli. Başarımızı çalışanlarımıza ve yarattığımız kültürü sahiplenmelerine borçluyuz. Aldığımız bu ödül, daha fazlasını yapmamız için bize ilham veriyor."