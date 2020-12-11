Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

11.12.2020 09:56
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre 100'DE SÜRÜCÜLERİN CEZADAN KURTULMAK İÇİN YAPTIKLARI PES DEDİRTTİ-Kısıtlamanın başladığı saatlerde polis denetim noktasını gören bazı sürücüler tersten döndü, trafiği tehlikeye soktu.

BEYLİKDÜZÜ D-100'DE SÜRÜCÜLERİN CEZADAN KURTULMAK İÇİN YAPTIKLARI PES DEDİRTTİ

-Kısıtlamanın başladığı saatlerde polis denetim noktasını gören bazı sürücüler tersten döndü, trafiği tehlikeye soktu.

Haber-Kamera: Vedat BAYRAKTAR/ İstanbul, Beylikdüzü'nde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde polis ekipleri kontrol noktası oluşturdu. Bazı sürücüler polis ekiplerini görünce cezadan kurtulmak için D - 100 Karayolu'nda tersten dönerken, bazıları araçlarıyla geri geri gitti. Sürücülerin kendilerini ve trafiği tehlikeye sokmaları kameraya yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis ekipleri denetim yaptı. Belirli noktalarda kurulan polis kontrol noktasında tedbirlere uymayan kişilere ceza kesildi. Beylikdüzü Beykent kontrol noktasına yakın yerde sürücülerin yaptıkları pes dedirtti. Kontrol noktasına yaklaşan bazı sürücüler polisi fark edince ceza yememek için ters dönüp trafiği tehlikeye soktu.

"CEZA YEMEMEK İÇİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTULAR"

Görgü tanığı Aykut Şahin, "Biraz önce ilerde polis kontrol noktasında polis araçları durdurup işlem yapıyordu. Bazı araçlar ceza yememek için ters yöne girdiler, geri geri geldiler. Polis noktasından kurtulmak için, ceza yememek için trafiği tehlikeye soktular" dedi.

O ANLAR KAMERADA Yaşanan o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bazı sürücülerin durduğu, bazılarının geri geri ilerlediği, bazı sürücülerin ise yönünü ters yöne çevirip gittikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------cep telefonu görüntüsü-Ters yönden geri geri giden sürücülerAKTÜEL görüntüYoldan detayRöportajGenel görüntü ve detay

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2- "NURÇİNLER" ÇETESİ LİDERİ YAKALANDI

- ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,  İstanbul'da "Nurçinler" adıyla bilinen organize suç örgütünün lideri Ahmet Nurçin polis operasyonuyla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  19 Haziran'da "Nurçinler" olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonda çetenin 16 üyesi gözaltına alınmıştı. Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde çok sayıda farklı suç eylemlerine karışan çetenin liderinin yeri de polis ekiplerince tespit edildi. Ümraniye'de bir sitede bulunduğu tespit edilen suç örgütü lideri Ahmet Nurçin'in yakalanması için polis ekipleri özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon başlattı. Geçtiğimiz çarşamba günü siteye operasyon düzenleyen polis ekipleri  15 farklı konudan suç kaydı olan ve 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan  "Nurçinler" çetesinin lideri Ahmet Nurçin'i gözaltına aldı. Şebeke liderinin evinde yapılan aramalarda  ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 2,5 gram esrar ele geçirildi.  Gözaltına alınan Ahmet Nurçin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece  "Silahlı Suç Örgütü Kurmak-Yönetmek-Üye Olmak-Yardım Etmek", "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Kasten Yaralama", "Tefecilik", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet", "Kamu Görevlisinin Suç Bildirmemesi", "Görevi kötüye Kullanma", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti", gibi çok sayıda suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Şüphelinin sevk görüntüsü-Güvenlik kamera görüntüleri-Operasyondan polis kamerası görüntüleri

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3- ŞİŞLİ'DE BALIK YÜKLÜ TIR İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL DHA Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Hafif yaralanan sürücü ambulansta tedavi edildi. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Vitalie Onafrei'nin kullandığı Bulgaristan plakalı balık yüklü TIR, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, kayarak yoldan çıktı. Kaldırımdaki trafik levhalarını deviren TIR, istinat duvarına çarparak durabildi. Sürücü kendi imkanları ile hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ambulansta müdahale etti. TIR sürücüsü, yerlerin kaygan olması nedeniyle TIR'ın kaydığını ve duramayarak istinat duvarına çarptığını söyledi.

Kazayı seyreden sürücüler nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

Operasyon, Organize, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika


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