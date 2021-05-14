Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ilçedeki şehit aileleri ile gazilerle bayramlaştı.

Kaymakam Akça, ziyaret ettiği şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.

Akça, vatanı uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitlerin aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladıklarını ifade etti.

Şehit aileleri ve gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Akça'ya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır ve ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Beyazköse de eşlik etti.