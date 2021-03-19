Son dakika haberleri: Nurdağı Kaymakamı Akça'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Akça, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Hanifi Başıbüyük, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Beyazköse ve Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında ilçedeki şehit yakınlarına ziyarette bulundu.

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