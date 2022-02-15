Son dakika haber... Nurseli İdiz, Özgür Aras'a 4 bin lira manevi tazminat ödeyecek - Son Dakika

- Nurseli İdiz, Özgür Aras'a 4 bin lira manevi tazminat ödeyecek

İSTANBUL - Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras'ın, bir televizyon programında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Nurseli İdiz'e açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, İdiz'in 4 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras'ın, bir televizyon programında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Nurseli İdiz'e açtığı 5 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlandı. İstanbul 21.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı davanın kabulünü, sanık avukatı reddini istedi

Duruşmada beyanda bulunan Özgür Aras'ın avukatı, "Dosya içerisinde bulunan CD kayıtları ve tanık beyanları ile davamız ispatlanmıştır. Talebimiz gibi davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

Nurseli İdiz'in avukatı ise "Özgür Aras'ın iddiaları hukuki dayanaktan yoksundur. Davanın reddine karar verilsin" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararını açıkladı

Mahkeme, Özgür Aras'ın davasının kısmen kabul edilmesine ve Nurseli İdiz'in 4 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Davanın geçmişi

Özgür Aras'ın avukatı aracılığıyla mahkeme sunulan dilekçede, "Özgür Aras'ın cinsel yönelimine ilişkin küçük düşürme ve karalama kastı içeren ifadeler hukuken kabul edilebilir değildir. Nurseli İdiz'in bu sözleri nedeniyle çok duygusal ve naif bir kişiliğe sahip olan Özgür Aras'ın ruh hali olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak, üzüntüsünü dile getirmekten kaçınmayan Özgür Aras'a sosyal medya üzerinden çokça destek mesajı gelmiştir. Bu nedenle 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" denildi.

Özgür Aras'ın davadan elde edeceği geliri Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlayacağının anlatıldığı dilekçeye cevap veren Nurseli İdiz dilekçesinde, kendisinin hedef alındığını ve açıklamalarının eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddini istedi.