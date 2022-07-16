NUSAYBİN'DE BODRUM KATTA YANGIN ÇIKTI; 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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NUSAYBİN'DE BODRUM KATTA YANGIN ÇIKTI; 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

16.07.2022 22:52

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında binayı kısa sürede duman sardı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında binayı kısa sürede duman sardı. Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile tahliye edilirken; dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Işıklar Apartmanı'nın; kışlık yakacakların depolandığı bodrumunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerinde bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının dumanı kısa sürede binayı sararken, apartman sakinleri panikle balkonlara ve apartmanın damına çıktı. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da balkonlarda bekleyen 9 kişiyi uzattıkları merdivenle tahliye etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NUSAYBİN'DE BODRUM KATTA YANGIN ÇIKTI; 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: NUSAYBİN'DE BODRUM KATTA YANGIN ÇIKTI; 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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