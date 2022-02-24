Son dakika haberleri! NUSAYBİN'DE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

MARDİN'in Nusaybin ilçesi dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin ile Beyazsu arasındaki dağlık bölgede otlatılan keçilerden biri kayalıklardan uçurum kenarına indi. Geri dönemeyen keçisini gören çoban, onu kurtarmayı başaramayınca Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden itfaiye görevlilerinden biri beline bağladığı iple keçinin yanına indi. Keçi, beline bağlanan iple yukarı çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla keçisinin kurtarılmasına sevinen çoban ekiplere teşekkür etti.