Son dakika haberleri! NUSAYBİN'DE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! NUSAYBİN'DE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

24.02.2022 09:34

Son dakika haberleri: MARDİN'in Nusaybin ilçesi dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin ile Beyazsu arasındaki dağlık bölgede otlatılan keçilerden biri kayalıklardan uçurum kenarına indi. Geri dönemeyen keçisini gören çoban, onu kurtarmayı başaramayınca Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden itfaiye görevlilerinden biri beline bağladığı iple keçinin yanına indi. Keçi, beline bağlanan iple yukarı çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla keçisinin kurtarılmasına sevinen çoban ekiplere teşekkür etti.

Son dakika haberleri! NUSAYBİN'DE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haberleri! NUSAYBİN'DE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haberleri! NUSAYBİN'DE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

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Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! NUSAYBİN'DE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! NUSAYBİN'DE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
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