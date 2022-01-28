Üye Girişi
Son dakika haberleri! NYT: İsrail, Pegasus casus yazılımıyla dünya genelinde diplomatik kazanımlar elde etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! NYT: İsrail, Pegasus casus yazılımıyla dünya genelinde diplomatik kazanımlar elde etti

28.01.2022 23:10
Son dakika haberleri! NYT: İsrail, Pegasus casus yazılımıyla dünya genelinde diplomatik kazanımlar elde etti

Son dakika haberi: NEW İsrail'in, siber güvenlik şirketi NSO Grup'un ürettiği tartışmalı casus yazılım programı Pegasus üzerinden dünya genelinde birçok alanda diplomatik kazanım elde ettiği öne sürüldü.

NEW İsrail'in, siber güvenlik şirketi NSO Grup'un ürettiği tartışmalı casus yazılım programı Pegasus üzerinden dünya genelinde birçok alanda diplomatik kazanım elde ettiği öne sürüldü.

New York Times tarafından yayımlanan araştırma haberinde İsrail dış diplomasisinin, ülkelerin ilgili casus programa siber silah amaçlı erişimini onaylama veya reddetme yeteneği üzerine kurulduğu kaydedildi.

Söz konusu araştırmanın yaklaşık bir yıldır sürdüğü ve istihbarat alanında önde gelen düzinelerce hükümet yetkilisi, güvenlik görevlisi, siber silah uzmanı ve üst düzey iş insanıyla röportajlar sonucu ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, "Meksika ve Panama gibi ülkelerin Pegasus'a erişim kazandıktan sonra Birleşmiş Milletler'deki kilit oylarda pozisyonlarını İsrail'e kaydırdığı" örneği verilerek, aynı şekilde casus yazılımın İsrail'in Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerinde ve bölgede yeni ittifaklar kurmasında büyük rol oynadığı vurgulandı.

Pegasus'un satışları ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü kampanyada Arap uluslarının desteğinin sağladığının altı çizilerek, söz konusu satışların İsrail ile Arap hasımlarından bazıları arasındaki ilişkileri normalleştiren 2020'deki "Abraham Anlaşması" olarak bilinen sözde Orta Doğu Barışı müzakerelerinin arka planında da kritik rol oynadığına işaret edildi.

"Siber silahlar, uluslararası ilişkileri derinden değiştirdi"

Haberde, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Siber silahlar, atom bombasının ortaya çıkışından bu yana uluslararası ilişkileri, herhangi bir benzeri ilerlemeden daha fazla derinden değiştirdi. Bunlar, nispeten ucuz, kolayca dağıtılabilir ve saldırgan için herhangi bir sonuç doğurmadan konuşlandırılabilir olması nedeniyle bazı açılardan daha da şiddetli istikrarsızlaştırıcıdır. İsrail'in uzun zaman önce keşfettiği ve dünyanın geri kalanının da şimdi yeni anlamaya başladığı gibi, bunların çoğalmasıyla başa çıkmak devlet ilişkilerinin doğasını kökten değiştiriyor."

ABD'nin de NSO Group'un casus yazılımını önceki yıllarda gizlice edinip test ettiği ve kullandığı savunulan haberde ancak hukuki açıdan sorun oluşturacağı endişesiyle daha sonra vazgeçildiği öne sürüldü.

Pegasus'un anında veri toplayabildiği belirtiliyor

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un ürettiği casus yazılım Pegasus'un, kurulduktan çok kısa süre içinde kullanıcıların haberi olmadan telefonlara sızarak tüm verileri ele geçirebildiği hatta habersiz şekilde telefonun kamera ve mikrofonunu aktive edip anında veri toplayabildiği belirtiliyor.

İsrail'in Haaretz gazetesinde 21 Ocak'taki haberde Pegasus'un dünya genelinde birçok ülkeye satıldığı ve Hindistan'dan Uganda'ya, Meksika'dan Filistin'e uzanan geniş coğrafyada aktivistler, sendikacılar, siyasetçiler, yetkililer, avukatlar ve gazetecileri içeren geniş bir kitlenin izlenmesinde kullanıldığı bildirilmişti.

İsrail'in bu yazılımının, hükümet yetkililerince muhalifleri, avukatları, gazetecileri dinlemek için kullanıldığı skandalının ortaya çıkmasıyla NSO Grup şirketi, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

YORUMLAR
500

Orta Doğu, Hükümet, Pegasus, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! NYT: İsrail, Pegasus casus yazılımıyla dünya genelinde diplomatik kazanımlar elde etti - Son Dakika


Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı         
23:08
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu         
16:42
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43

Son Dakika Haberleri
23:07 Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
22:57 Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin anketlerdeki oy oranı soruldu! Cevabı şaşırttı
22:37 Aylin Aslım'dan Gülşen'in kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Öyle mi vizyonsuz?
22:15 Bakan Yardımcısı Işıkgece, sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti
22:26 Karadeniz'in kuzeyinde savaş tehlikesini gören ABD'den peş peşe açıklama: Rusya, Ukrayna'ya girme kabiliyetine ulaştı
21:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtı: Bu devlet bana 13 bin euro ödedi
21:47 Aynur Aydın'ın klibinde cinsel fantezi vurgulu sahneler gündeme bomba gibi düştü
21:24 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı tarifi! 5 kriteri tek tek saydı
21:23 Camdaki Kız dizisindeki iş kazası ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
21:09 İzmir açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 23:20:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! NYT: İsrail, Pegasus casus yazılımıyla dünya genelinde diplomatik kazanımlar elde etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement