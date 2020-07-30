Son dakika haberleri! O ilimizde taziyeler yasaklandı
Son dakika gelişmesine göre Batman Valisi Hulusi Şahin korona virüs tedbirleri kapsamında taziyelerin yasaklandığını, düğünlerin ise saat 22.00'a kadar izin verildiğini söyledi.
Batman Valisi Hulusi Şahin korona virüs tedbirleri kapsamında taziyelerin yasaklandığını, düğünlerin ise saat 22.00'a kadar izin verildiğini söyledi.
Korona virüs tedbirleriyle alakalı çok yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte maske ve sosyal mesafe denetimlerinin yapıldığını söyledi. Vali Şahin, "Ayrıca GBT uygulaması sırasında HES kodu kontrolü de yapıyorlar. HES kodu kontrolü nedir karantinada olup da karantinayı bozup dışarı çıkan şahıslarla ilgili yapmış olduğumuz GBT uygulamasında şahısın TC kimlik numarasını girdiğimiz zaman karantinayı bozduğunu HES kodundan görebiliyoruz. Bu kişilere hem idari para cezası hem de Cumhuriyet Savcılığı adli soruşturma açıyor, çünkü bu Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden bir uygulamadır. Ayrıca bir kez daha mahalle muhtarlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı uyardık. Batman'da taziyeler Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yasaklanmıştır. Bu sadece taziye evlerini kapsamaz her yerdeki taziyeyi kapsar. Biz vefatları cenaze evlerini de yakın takip altına alıyoruz. Denetimleri çok sıkı bir şekilde tutacağız. Düğünler ile ilgili olarak saat 22.00'da düğünler bitecek. Bununla ilgili hem düğün salonlarını hem de düğün salon dışındakileri de kontrol ediyoruz etmeye devam edeceğiz. Sahada elimizden gelen tüm denetim çalışmalarını yapacağız. Ama bu iş vatandaşlarımızın kendi içlerinden gönüllerinden bunu içselleştirerek yapacakları tedbirlerle ancak başarılabilir. Vatandaşlarımızın bayramlarını kutlarken sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda çok dikkatli olmaya devam ediyorum" dedi.
(Osman Arslan/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:47
Kaynak: İHA
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