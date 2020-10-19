Son dakika haberleri | Ocağı açık unutunca polisten yardım istedi
19.10.2020 00:58
Bir son dakika haberine göre Sivas'ta polis ekipleri, bir vatandaşın 'Ocağı açık unuttum, evimin doğalgaz vanasını kapatır mısınız' isteğini geri çevirmedi.
Sivas'ta polis ekipleri, bir vatandaşın 'Ocağı açık unuttum, evimin doğalgaz vanasını kapatır mısınız' isteğini geri çevirmedi.
Kent merkezi Akdeğirmen Mahallesi, Bezirci Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan vatandaş, evde bulunan ocağı açık unutarak çıktığını söyleyerek 112 çağrı merkezinden yardım istedi. Çağrı merkezi görevlileri gelen yardım çağrısını polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, evin bulunduğu apartmana gelerek evin dışarısında bulunan doğalgaz vanasını kapattı. Ev sahibi ise yardımına koşan polis ekipleriyle cep telefonuyla iletişime geçerek teşekkür etti. - SİVAS
Son Dakika KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı West Ham'dan inanılmaz geri dönüş! 6 gollü maçta beraberliği kurtardılar F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur