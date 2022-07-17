Ödemiş'te bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ödemiş'te bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü

17.07.2022 09:06

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ovakent Mahallesi Çağdaş Caddesi'nde Hüseyin Serdar'a ait evin deposunda yangın çıktı.

Dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, hasar oluştu.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ödemiş'te bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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