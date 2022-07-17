İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ovakent Mahallesi Çağdaş Caddesi'nde Hüseyin Serdar'a ait evin deposunda yangın çıktı.
Dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika