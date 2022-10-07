Son dakika haber... Odunlukta çıkan yangın apartmanın 1'inci katına sıçradı - Son Dakika
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Son dakika haber... Odunlukta çıkan yangın apartmanın 1'inci katına sıçradı

07.10.2022 13:52

Son dakika haberlerine göre Odunlukta çıkan yangın apartmanın 1'inci katına sıçradı Yangın çıkan apartmanda dumandan etkilenen KOAH hastası hastaneye kaldırıldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın, 1. kattaki daireye sıçradı.

Odunlukta çıkan yangın apartmanın 1'inci katına sıçradı

Yangın çıkan apartmanda dumandan etkilenen KOAH hastası hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın, 1. kattaki daireye sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen KOAH hastası ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnönü Mahallesi 1946 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bahçesindeki odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunlukta çıkan yangın, 1. kattaki daireye de sirayet etti. Dumanları fark eden bina sakinleri dışarıya çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen KOAH hastası kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle odunlukta ve KOAH hastası kadının yaşadığı 1. kattaki dairede maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Odunlukta çıkan yangın apartmanın 1'inci katına sıçradı - Son Dakika

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