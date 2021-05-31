Üye Girişi
Son dakika haberleri! OECD, 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,8'e yükseltti - Son Dakika

Son dakika haberleri! OECD, 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,8'e yükseltti

31.05.2021 13:06
Son dakika haberleri! OECD, 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,8'e yükseltti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8'e revize etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8'e revize etti.

OECD'nin "Mayıs Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiği, alınan hızlı kararlar neticesinde çok sayıda ülkenin Kovid-19 salgınında yaşanan yeni dalgalarla daha başarılı bir şekilde başa çıktıkları kaydedildi.

OECD raporunda, "Hükümetlerin uyguladığı benzeri görülmemiş koruyucu politikalar, gelişmiş ve bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki ekonomik dokuyu, firmaları ve ticareti korudu. Hiçbir krizde, aşılardaki rekor hızdaki gelişmeler, parasal ve mali politikalar dahil, mevcut politika desteği bu kadar hızlı ve etkin olmamıştır." denildi.

Düşük gelirli ülkelerin aşıya erişiminin ise yeterli seviyede olmadığı vurgulanan raporda, küresel nüfusun büyük çoğunluğunun aşılanmadığı sürece, tüm dünyanın Kovid-19'un yeni türlerinin ortaya çıkmasına karşı savunmasız kaldığına işaret edildi.

Dünya ekonomisi çok sayıda soruna rağmen toparlanma yolunda ilerliyor

Raporda, emtia fiyatlarının hızla yükseldiğine, bazı sektörlerde yaşanan darboğazların ve ticaretteki aksaklıkların fiyatlara yansıdığına vurgu yapıldı.

Üretim kapasitelerinin normalleşmesiyle sorunların yıl sonuna doğru azalmaya başlamasının beklendiği kaydedilen raporda, iş gücü piyasasında yaşanan durgunluğun ise ücret artışlarını kısıtladığına işaret edildi.

Raporda, "En çok endişe veren durum, finansal piyasaların geçici fiyat artışları ve nispi fiyat ayarlamalarına dikkat etmemesi, bunun neticesinde piyasa faiz oranlarını ve oynaklığı artırma riskidir." uyarısı yapıldı.

Dünya ekonomisinin çok sayıda soruna rağmen toparlanma yolunda ilerlediği kaydedilen raporda, bununla birlikte salgın sonrası yeterli büyümenin sağlanamaması veya büyümenin kapsamlı bir şekilde yaygınlaşmama ihtimalinin yükseldiğine de vurgu yapıldı.

OECD'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verilen raporda, martta 2021 için yüzde 5,6 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,8'e yükseltildi. Bu rakam, 2022 için de yüzde 4'ten 4,4'e çıkarıldı.

Daha önce 2021 için yüzde 6,5 olarak açıklanan ABD ekonomisinin büyüme tahmini 6,9'a, 2022 için de yüzde 4'ten 3,6'ya revize edildi.

Avro Bölgesi için 2021'de öngörülen yüzde 3,9'luk büyüme tahmini yüzde 4,3'e, gelecek yıl için de yüzde 3,8'den 4,4'e yükseltildi.

Çin'in büyüme tahmini de yukarı yönlü revize edildi

Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 7,8 olarak açıklanan büyüme tahmininin 0,7 puan yukarı çekilmesi dikkati çekti. Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 8,5, 2022'de yüzde 5,8 büyüyeceği öngörülüyor.

2021 yılı için büyüme tahmini Hindistan için yüzde 12,6'dan 9,9'a revize edildi. Japonya için bu yıla yönelik büyüme tahmini 2,7'den 2,6'ya düşürülürken ve Brezilya için 3,7'lik tahminde değişiklik yapılmadı.

OECD raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise 2021 için yüzde 5,9'dan yüzde 5,7'ye çekilirken, 2022 için de yüzde 3'ten yüzde 3,4'e yükseltildi.

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! OECD, 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,8'e yükseltti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!

Son Dakika Haberleri
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
12:50 Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
12:49 Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı         
13:32
Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek         
13:13
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti         
11:50
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 13:56:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! OECD, 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,8'e yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement