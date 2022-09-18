Son dakika haberleri | Off-Road Festivali'nde kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Off-Road Festivali'nde kaza kamerada

18.09.2022 15:04
Son dakika haberleri | Off-Road Festivali'nde kaza kamerada

Son dakika haberler: ORDU'da bir araya gelen off-road tutkunları zorlu etaplardan oluşan parkurda, kıyasıya mücadele etti.

ORDU'da bir araya gelen off-road tutkunları zorlu etaplardan oluşan parkurda, kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda girdiği virajda takla atıp, ters dönen off-road aracının sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla araçtan kurtarıldı. Kaza kameralara yansıdı.

Ordu'da ilk kez yapılan 'Zümrüt Fındık Festivali' kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Yason Off-Road Yıkım Ekibi iş birliğinde 'Ordu Buluşması Off-Road Festivali 2022' düzenlendi. Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'ndeki Melet Irmağı'nın yanında yapılan yarışlara 40 ilden 250 araç katıldı. Yarışmacılar, pist alanındaki çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Zorlu yarışlarda çamura saplanan araçlar, iş makinelerine bağlanan halatla çekildi. Yarışlarda virajı alamayarak takla atıp, ters dönen off-road aracının sürücüsü Aziz Günay çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kaza ise kameralara yansıdı. Kaza sonrası Günay, iş makinesi yardımıyla düzeltilen aracında tekrar direksiyon başına geçerek yarım bıraktığı parkuru tamamlandı. Seyirciler yarışmaya yoğun ilgi gösterdi.

'TOPARLAYAMADIM, DEVRİLDİM'Kazayı yara almadan atlatan Aziz Günay, "Devrilme anında viraja biraz hızlı girdik sanırım. O esnada araba hafiften yanladı. Toparlayamadım, devrildim. Otomobil sporları tehlikelidir. Herkes yapmasın. Bunun ancak profesyonel olarak yapılması gerekiyor. Buradaki ekip arkadaşlarımız da bu gibi durumlara hazırlıklı. Biz bunun için bu sporu yapıyoruz. Aracımız devrildiği için veya kaza yaptığı için herhangi bir mutsuzluğumuz yok. Biz sonuç olarak bunu adrenalin için yapıyoruz. Adrenalimizin üst seviyede. Aracımızı düzelttikten sonra çalıştırıp parkurumuza devam ettik" dedi.'AMACIMIZ ORDU'MUZU TANITMAK'

Off-road ekibi üyesi Hasan Cebeci de "Burada hiç kimseyi kırmadan, üzmeden, bir aksilik çıkmadan eğleniyoruz. Buradaki bir yarış değil, sadece off-roadcılarımızı bir araya getirmek. Ordu'muzu tanıtmak. Burada güzel bir şölen düzenleyip onları kupayla göndereceğiz. İnşallah devamı olacak bu festivallerin" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Melet Irmağı, Tragger, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Off-Road Festivali'nde kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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