Son dakika haberleri: Off-road tutkunları Düzce'de şenlikte buluştu - Son Dakika

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) 19. Geleneksel Off-Road Şenlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin 30 ilinden 70 araç ve 140 sürücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda "sosyal mesafeli" kampta bir araya geldi.

Katılımcılar, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Yörükler Yaylası'nda hazırlanan özel parkurda yarıştı.

Orman içerisinde çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücülerin çoğu, çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verdi. Bazı araçların parkurda devrildiği görüldü.

Jandarma ekipleri, bölgede sık sık anons yaparak izleyicileri sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyardı.

"Etkinlik koronavirüs tedbirlerine uygun yapılıyor"

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin sosyal mesafe ve maske kuralına uygun yapıldığını söyledi.

Albayrak, etkinliğin ilk gününde motor hacmi büyük araçların piste girdiğini ve adrenalinin yüksek olduğu mücadelelerin yapıldığını belirtti.

Şenliklerin 2 gün süreceğini ve 70 aracın en az 2 kez piste girerek yarışacağını dile getiren Albayrak, "Etkinliklerimizi 7 yıldır devam ettiriyoruz. 30 ilden katılım var. Umduğumuzdan daha fazla bir kalabalık var. Kalabalık olduğu içinde olabildiğince sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Kamplarımızı da geniş bir alana yaydık ve 350 aracımız kampa geldi dün akşam. Bu akşam daha büyük bir kalabalık bekliyoruz. Yarışacak aracımız 70 olsa da 350 araç gelerek kamp yerini aldı." diye konuştu.

Şenlik yarın küçük araç yarışlarıyla sona erecek.