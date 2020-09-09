Son dakika haberleri: OĞLU VE KIZI ÖLDÜRÜLEN ANNEDEN DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA: ADALET YERİNİ BULDU - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de boşanmak isteyen eşi Zahide Oğuz ile eşinin kardeşi Kutlay Oğuz'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Karip Oğuz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından iki çocuğunu kaybeden acılı anne Cihan Oğuz, adaletin yerini bulduğunu belirterek 'Allah devletimizi başımızdan eksik eylemesin" dedi.

Küçükçekmece'de 10 Kasım 2018 tarihinde eşi Zahide Oğuz (43) ile eşinin kardeşi Kutlay Oğuz'u (38) silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Karip Oğuz'un (53) davasında karar duruşması görüldü. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Karip Oğuz getirilirken taraf avukatlarıyla anne Cihan Oğuz ve ağabeyi Arif Oğuz katıldı.

EŞİM BENİ TAHRİK ETTİ

Son sözü sorulan tutuklu sanık Karip Oğuz, tasarlama suçlamasını kabul etmediğini ifade ederek 'Olay günü eşim eve geldikten sonra yüzüme tükürmüştür. Beni tahrik etmiştir" şeklinde ifadeler kullandı. Sanık Karip Oğuz, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme Heyeti Karip Oğuz'a 'Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, 'Kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezası verdi.

ADALET YERİNİ BULDU

Duruşmanın ardından aile avukatıyla birlikte basın açıklaması yapan acılı anne Cihan Oğuz, gözyaşlarını tutamayarak 'Adalet yerini buldu. Allah devletimizi başımızdan eksik eylemesin. Her zaman başımızda olsun" dedi.

Ağabey Arif Oğuz ise 'Mahkemenin vereceği hiçbir karar benim kardeşimi geri getirmeyecek ama insanların vicdanında adalet duygusunu yaşayabilmesi için bu karar çok önemliydi. Kararı canı gönülden destekliyorum, çok güzel bir karar oldu. İnşallah bu olay kimsenin başına gelmez. Mahkemenin kararıyla içimize bir nebze olsun ferahlık geldi" diye konuştu.