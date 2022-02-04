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Son dakika gündem: (Ek bilgiyle) "OĞLUM İÇİN" DİYEREK HAVAYA ATEŞ ETTİ - Son Dakika

Son dakika gündem: (Ek bilgiyle) "OĞLUM İÇİN" DİYEREK HAVAYA ATEŞ ETTİ

04.02.2022 11:33

Son dakika haberi... BAYRAMPAŞA'da sokak ortasında bir kişi "oğlum için" diyerek havaya ateş etti.

BAYRAMPAŞA'da sokak ortasında bir kişi "oğlum için" diyerek havaya ateş etti. O anları yanındaki kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Terazidere'de meydana geldi. Elindeki tabancayla sokağa çıkan Nurettin İleri, "Oğlum için sıkıyorum" diyerek havaya ateş etti. İleri'nin sokak ortasında gündüz vakti havaya ateş etme anlarını da yanındaki bir kişi kaydetti. İhbar üzerine Bayrampaşa Asayiş Şube ekipleri, İleri'yi yakalayarak gözaltına aldı. İleri'nin elindeki tabancanın kurusıkı olduğu belirtildi. İleri'ye "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi" suçundan adli işlem yapılırken, 2 bin 354 lira para cezası verildi.

- İstanbul

Son dakika gündem: (Ek bilgiyle) OĞLUM İÇİN DİYEREK HAVAYA ATEŞ ETTİ
Son dakika gündem: (Ek bilgiyle) OĞLUM İÇİN DİYEREK HAVAYA ATEŞ ETTİ
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Bayrampaşa, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: (Ek bilgiyle) 'OĞLUM İÇİN' DİYEREK HAVAYA ATEŞ ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: (Ek bilgiyle) "OĞLUM İÇİN" DİYEREK HAVAYA ATEŞ ETTİ - Son Dakika
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