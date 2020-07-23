ESKİŞEHİR'de, 4 yaşındaki oğlu Taha'yı sokak ortasında dövünce vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Nazan Sezdi (35), "Bir anlık sinirle iki tokat attım. Ben şiddet uygulayan bir anne değilim. Oğlumu geri istiyorum. Çok pişmanım" dedi. Savcılık talimatıyla koruma altına alınan Taha'ya, 21 gün süreyle yaklaşması yasaklanan anneye, baba Mevlüt Odabaş, oğlunun velayetini almak için dava açtı.

Eskişehir'de yaşayan Nazan Sezdi, geçen pazar günü, trafiğe kapalı ve halkın yoğun olarak bulunduğu İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde oğlunu, tokat atarak dövdü. Çocuğun yere düştüğünü görenler, duruma tepki gösterip, polise haber verdi. Hemen harekete geçen Eskişehir Asayiş Şubesi ve Çocuk Şubesi ekiplerince, Nazan Sezdi, emniyete götürüldü. İfadesi alınan anne Sezdi hakkında oğluna yönelik 21 gün süreyle 'uzaklaştırma' kararı verildi. Çocuk ise savcılık talimatıyla devlet korunması altına alınıp, yurda yerleştirildi.