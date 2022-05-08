Son dakika haberleri... Oğlunun boynunu kesip öldürmeye çalışan baba cezaevinde intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Oğlunun boynunu kesip öldürmeye çalışan baba cezaevinde intihar etti

08.05.2022 09:13
Son dakika haberleri... Oğlunun boynunu kesip öldürmeye çalışan baba cezaevinde intihar etti

Son dakika haberi: Zonguldak'ta 16 yaşındaki oğlunu boynunu keserek öldürmeye çalışan şahıs, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar etti.

Zonguldak'ta 16 yaşındaki oğlunu boynunu keserek öldürmeye çalışan şahıs, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf Akmısır, geçtiğimiz yıl Şubat ayında oğlu A.O.A.'yı Filyos'a su doldurmak için götürdüğü sırada boş bir alanda aracını park ederek, yanındaki bıçakla oğlunun ensesini kesti. Çocuğun kanlar içinde kaldığını görerek öldüğünü düşünen baba, emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Babanın ifadeleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri A.O.A.'yı yaralı halde buldu. 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.O.A., Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.O.A., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Baba Yusuf Akmısır ise, sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini ifade ederek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Kendi adıma rabbime kurban ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Cezaevinde intihar etti

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Yusuf Akmısır, tutuklu bulunduğu Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Akmısır, dün akşam saatlerinde cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

Akmısır'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - BOLU

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu

İntihar, İnfaz, Baba, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Oğlunun boynunu kesip öldürmeye çalışan baba cezaevinde intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da "savaş suçu" kanıtlarını toplamaya başladı
09:02 İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu!
00:31 Kılıçdaroğlu: Yaşam enerjimizi çaldılar ama kazanıyoruz! Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın
04:48 Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
08:26 Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
08:29 Rusya'dan Ukrayna'ya "İskender" darbesi: ABD'nin silah ve askeri araç desteği füzeyle yok edildi
08:26 Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar
08:24 Alkol alan arkadaş grubunun tartışmasında silahlar patladı: Başından vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi
08:20 Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
08:06 Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 09:26:55. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Oğlunun boynunu kesip öldürmeye çalışan baba cezaevinde intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement