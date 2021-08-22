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Son dakika haberleri... OĞLUNUN CEBİNDE FARK ETTİĞİ 10 LİRA CİNSEL TACİZİ ORTAYA ÇIKARDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... OĞLUNUN CEBİNDE FARK ETTİĞİ 10 LİRA CİNSEL TACİZİ ORTAYA ÇIKARDI

22.08.2021 11:39

Son dakika haberlerine göre MALTEPE'de Resul S., sokakta yanına gittiği 13 yaşındaki G.A.'nın sosyal medya hesabını öğrenerek takibe aldı, ardından da 10 lira verdi.

MALTEPE'de Resul S., sokakta yanına gittiği 13 yaşındaki G.A.'nın sosyal medya hesabını öğrenerek takibe aldı, ardından da 10 lira verdi. Eve giden G.A.'nın cebindeki 10 lirayı fark eden ve yaşananları öğrenen anne Özlem Karaman, oğlunun adına sosyal medyadan şüpheli Resul S. ile konuşmaya başladı. Şüphelinin cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar göndermesi üzerine anne Karaman karakola giderek şikayetçi oldu. Yakalanan şüpheli mahkemeden serbest bırakılırken, karara tepki gösteren anne Karaman, Hala buralarda. Aynı yerde yaşıyoruz adamla. Korkuyorum çünkü çocuğumu bırakıp işe gidiyorum. Her an karşısına tekrar çıkabilir. Daha büyük bir zarar mı görmemiz gerekiyor Bir an önce içeri alınmasını istiyorum dedi.

Olay, geçen nisan ayında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Resul S., sokakta arkadaşıyla oynayan 13 yaşındaki G.A.'nın yanına yaklaşarak iletişim kurdu. Resul S., çocuğa ev adresini ve sosyal medya hesaplarını sordu, ardından da para verdi. Ev adresini söylemek istemeyen G.A. şüpheliye sosyal medya hesabını söyledi. Şüpheli Resul S., sosyal medyadan G.A.'yı takibe başladı. Eve giden G.A.'nın cebindeki parayı anne Özlem Karaman fark etti ve oğluna sorular sormaya başladı. G.A. da yaşananları annesine anlattı. Bunun üzerine Özlem Karaman, oğluna ait sosyal medya hesabından şüpheli ile mesajlaşmaya başladı. Oğlu adına konuşan Özlem Karaman, Resul S.'nin cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar göndermesi üzerine soluğu Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Yazışma ve fotoğrafları polise gösteren anne Karaman, polis ekiplerinin isteği üzerine şüpheli ile buluşma ayarladı. Buluşma gününde polise yakalanacağını anlayan şüpheli Resul S. kaçmaya başladı. Bu sırada buluşma yerinde olan çocuğun anneannesi Yeter Karaman ise kaçmaya çalışan şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MAHKEMEDE SERBEST BIRAKILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Daha önce de Çocuğa taciz suçundan hapis yattığı ortaya çıkan şüpheli Resul S.'nin sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakıldığı ve hakkında dava açıldığı öğrenildi. Öte yandan şüpheli Resul S.'nin, 6 ay süreyle G.A.'nın bulunduğu konuta yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine de karar verildi.

KARAKOLDAN ÖĞRENDİĞİM KADARIYLA ÇOCUK TACİZİNDEN İÇERİ ALINMIŞ BİRİ.

G.A.'nın ailesi, şüpheliyle aynı mahallede oturdukları için tedirgin olduklarını söyleyerek, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Yaşananları anlatan Anne Özlem Karaman, Çok üzüldük, çok yıprandık çocuğum da aynı şekilde. Olayı oğlumun cebindeki 10 lirayı fark etmemle çözdük. Beyefendi cinsel içerikli mesajlar atınca karakola başvurduk. Çocuğun adına ben yazıştım çünkü. Onları görünce çok korktum, tedirgin oldum. Hemen karakola başvurdum. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne buradan teşekkür etmek istiyorum. Gereken her şeyi yaptılar. Buluşma yeri ayarladık ve adamın yakalanmasını sağladık hep beraber. Yardımcı olduk birbirimize sağ olsunlar. Yakalandıktan sonra maalesef adliyede serbest bırakıldı. Bu beyefendi yıllardır içeride yatan bir insanmış. Karakoldan öğrendiğim kadarıyla çocuk tacizinden içeri alınmış biri. Kovidden dolayı serbest bırakılmış şartlı olarak. Böyle bir olayı yaşamamıza rağmen maalesef serbest bırakıldı. Çok mücadele ettim ama içeri girmesini sağlayamadım dedi.

DAHA BÜYÜK BİR ZARAR MI GÖRMEMİZ GEREKİYOR.

Mesajları gördükten sonra direkt karakola gittiğini söyleyen Karaman, Polis arkadaşlarla birlikte buluşma ayarladık. Olayın yaşandığı yere geldik buluşmak için. Buluşmaya polisler geldi önce, sonra biz geldik. Beyefendi kaçmaya çalıştı polisleri görünce. Biz de önünü kestik. Daha sonra annem müdahale etti, kaçarken annem onu tutunca polisler de geldi yakaladık. Karakola götürdük. Soruşturmalar başlatıldı. Sadece 6 ay uzaklaştırma verildi. Onun dışında hiçbir şey yapılmadı. Kamu davasının açıldığını bildirdiler yalnız kamu davasının sonucunda da serbest bırakıldığını öğrendik. Hala buralarda. Aynı yerde yaşıyoruz adamla. Korkuyorum çünkü çocuğumu bırakıp işe gidiyorum. Her an karşısına tekrar çıkabilir. Daha farklı sonuçlar olabilir. Çünkü defalarca söyledim, daha büyük bir zarar mı görmemiz gerekiyor. Onu en başta içeri almaları gerekirken son noktaya kadar beklemeleri hiç doğru değil. Bir an önce içeri alınmasını istiyorum diye konuştu.

KIZIM GELDİ. BİR İKİ TANE DE PATAKLADIK

Anneanne Yeter Karaman ise, Polislerin yardımıyla kaçacak yeri kestim. Baktım çimenlerin arasına giriyor otlar da bayağı uzundu. Ben de üzerine atlamak zorunda kaldım. Atlayıp boğuştuk, o an bir bastırdım, kızım geldi. Bir iki tane de patakladık. Polise teslim ettik. Teşekkür ettiler, biz de polislerimize teşekkür ettik ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... OĞLUNUN CEBİNDE FARK ETTİĞİ 10 LİRA CİNSEL TACİZİ ORTAYA ÇIKARDI
Son dakika haberleri... OĞLUNUN CEBİNDE FARK ETTİĞİ 10 LİRA CİNSEL TACİZİ ORTAYA ÇIKARDI
Son dakika haberleri... OĞLUNUN CEBİNDE FARK ETTİĞİ 10 LİRA CİNSEL TACİZİ ORTAYA ÇIKARDI
Son dakika haberleri... OĞLUNUN CEBİNDE FARK ETTİĞİ 10 LİRA CİNSEL TACİZİ ORTAYA ÇIKARDI

Özlem Karaman, Maltepe, Karaman, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... OĞLUNUN CEBİNDE FARK ETTİĞİ 10 LİRA CİNSEL TACİZİ ORTAYA ÇIKARDI - Son Dakika


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