OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞE'NİN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI - Son Dakika
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OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞE'NİN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI

01.04.2022 12:54
OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞE'NİN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI

ADANA'da tartıştığı oğlu Kemal Bozkurt (22) tarafından tabancayla 3 yerinden vurularak öldürülen Ayşe Okuyucu'nun (40) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ağabeyi ve halası tarafından teslim alındı.

ADANA'da tartıştığı oğlu Kemal Bozkurt (22) tarafından tabancayla 3 yerinden vurularak öldürülen Ayşe Okuyucu'nun (40) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ağabeyi ve halası tarafından teslim alındı. Okuyucu'nun 6 yıl önce eşinden boşandığı ve çocuklarından ayrı yaşadığı belirtildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 Sokak'ta meydana geldi. Kemal Bozkurt, 6 yıl önce babasından boşanan ve kendilerinden ayrı yaşayan annesi Ayşe Okuyucu'nun oturduğu eve gitti. Bozkurt, dayısı ile birlikte aynı evde kalan annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Bozkurt, belindeki tabancayı çıkararak annesine 3 el ateş etti. Kurşunlar, Ayşe Okuyucu'nun boyun, göğüs ve karın kısmına isabet etti. Ayşe Okuyucu kanlar içerisinde yere yığılırken, Kemal Bozkurt ise kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Okuyucu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ayşe Okuyucu, kurtarılamadı.

İZİNLİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ YAKALADI

Annesini vurduktan sonra ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Kemal Bozkurt, o sırada izinli olan özel harekat polisi tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürülen Bozkurt'un ilk ifadesinde annesi için, "Başımızı öne eğdi? dediği öğrenildi. Ayşe Okuyucu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI

Ayşe Okuyucu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün ağabeyi Yılmaz Okuyucu ve halası Ayşe Okuyucu tarafından teslim alındı. Hala Ayşe Okuyucu, yeğenin cenaze teslimi sırasında gözyaşlarını tutamadı. Okuyucu'nun cenazesi daha sonra götürüldüğü Kozan ilçesindeki Postkabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

Kemal Okuyucu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞE'NİN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI
OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞE'NİN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI
OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞE'NİN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI
OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞE'NİN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI
OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞE'NİN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI
OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞE'NİN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI
OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞE'NİN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI
OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞE'NİN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞE'NİN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI - Son Dakika


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