Bugün öğle saatlerinde BEÜ kampüsündeki kız yurdunun giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyürken, henüz faaliyete geçmemiş olan kız yurdunun misafirhane bölümünde kalan yaklaşık 40 öğrenci tahliye edildi. Dumandan etkilenen öğrenciler ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Kaynak: İHA

Eren Üniversitesi, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Öğrenci yurdunda yangın - Son Dakika

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