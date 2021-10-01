Son dakika haberleri: ÖĞRENCİLER ÖLÜM KORKUSUYLA OKULA GİDİYOR - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, karayolundan geçerek okullarına gitmek zorunda olan öğrenci ve veliler, bölgeye üst geçit yapılmasını istedi. Daha önce yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden veliler, yoldan geçerken endişelendiklerini söyledi.

Ereğli Ören Mahallesi ortasından geçen Ereğli- Zonguldak yolu nedeniyle iki bölünmüş durumda. Karayolunun sol tarafında bulunan Ören Ortaokulu'na gitmek için Ereğli-Zonguldak yolundan karşı caddeye geçmek zorunda kalan öğrenciler, ölüm korkusuyla okullarına gidiyor. Veliler de çocuklarını büyük bir korkuyla okullarına gönderiyor. 17 Ağustos 2020 tarihinde Selma Cerrah'ın yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesiyle ailelerin tedirginlikleri daha da arttı. Okulların açılmasıyla birlikte bölgeye üst geçit isteyen veliler, çocuklarıyla birlikte karayolunda toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Veli Önay Sönmez, Selahattin Yener ve Şengül Yener, çocuklarının okuldan çıkınca ana yola kadar işlerinden izin alarak kendilerinin eşlik ettiklerini anlattı. Karayollarının bölgeye üst geçit yapmasıyla sorunun çözülebileceğini ifade eden Önay Sönmez, "Burada ölümlü kaza da oldu. Şimdi okullar açıldı. Biz veliler olarak çok tedirginiz. Çocuklarımızın can güvenliği yok. Burada bir çocuğa araba çarpsa telafisi olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz." dedi.