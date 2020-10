Son dakika haberleri: Öğrencilere beslenme önerileri - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi Diyetisyeni Selin Gürler Durmaz, koronavirüs salgını nedeniyle beslenme alışkanlıkları bozulan öğrencileri sağlıklı beslemek, bağışıklığını güçlü tutmak ve kilo kaynaklı hastalıkların önüne geçmek için ailelere önerilerde bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı dengeli beslenerek bağışıklık sistemini güçlendirmenin çok önemli olduğunun altını çizen Uzman Diyetisyen Selin Gürler Durmaz, salgın nedeniyle evlerinde kalan okul çağındaki çocukları beslenme alışkanlıkları ve kilo kontrolü konusunda uyardı. Durmaz, sosyal izolasyon nedeniyle evlerinde kalan çocukların beslenme alışkanlıklarının değiştiğini, değişen beslenme alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda sağlık sorunlarına yol açacağını söyledi.

Çocukların beslenme alışkanlıklarının oluşmasında sosyal çevrenin etkisine vurgu yapan Selin Gürler Durmaz, "Okul çağı; çocukların beslenme alışkanlıklarının geliştiği, fiziksel, bilişsel ve sosyal büyüme ve gelişmenin hızlandığı önemli bir dönemdir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, ileride görülebilecek sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli rol oynar. Çocuklar, besin seçimleri konusunda okul arkadaşları, öğretmenleri ve sosyal medyadan etkilenebilirler. Pandemi döneminde derslere online katılan çocuklar için bu alışkanlıkları, evde oldukları sürede tamamen aileye ve sosyal medyaya kalmış durumdadır. Bu durumun avantajı aile kontrollü gibi gözükse de sosyal anlamda uzak olan çocuklar, evde oldukları zaman dilimlerini değerlendiremedikleri ve stresli oldukları için de yanlış beslenme seçimleri yapabilirler" dedi.

"Hareketsizlik hastalıklara zemin hazırlıyor"

Çocukların dengeli ve yeterli beslenmesinin gelişimleri ve ilerleyen yaşlarda oluşabilecek hastalıkların önüne geçilmesinde çok etkili olduğunu belirten Durmaz şunları söyledi:

"Çocuklarda dengeli ve yeterli beslenmeyi belirleyen temel ilkeler enerji ve protein gereksinimidir. Enerji gereksinimi; yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, fiziksel aktivite, ergenlik, bazal metabolizma ve büyüme hızı gibi değişkenlere bağlıdır. Bu dönemde evde vakit geçirmek zorunda kalan çocuklardan okuldaki gibi bir performans sergilemelerini beklemek hata olur. Ne yazık ki bu durumda alınan enerjileri değişmese de harcanan enerji azalacağı için kilo alma eğilimleri artmaktadır. Pandemi döneminde hareketsiz kalan ve dengesiz beslenen çocuklarda hem yüksek tansiyon hem de şeker metabolizması bozuklukları, kan lipidlerinin yükselmesi gibi hastalıklar da ortaya çıkabilir."

"Ev yemeği tercih edin"

Çocuklara fast food, abur cubur ve kızartma yerine ev yemeği tüketmelerini öneren Durmaz, "Düzenli kahvaltı eden çocukların bilişsel işlevleri daha iyi, hafızaları daha güçlü olur. Yumurta, protein kalitesi en yüksek olan yiyecektir. Her gün mutlaka 1 yumurta ve 30 - 60 g peynir yemelerini sağlayın. Çocuklarınız her öğünde 4 temel besin grubunda yer alan süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, meyve ve sebzeler, tahıl grubu yiyecekler tüketmelidir. Günde 3 ana öğün 2 ara öğün şeklinde beslenmeleri gerekmektedir. Çocuklarınıza meyve alışkanlığını ara öğünlerde kazandırın. Sebzeleri de onların seveceği şekilde hazırlamaya çalışın, hatta çocuğunuzun kendisinin hazırlamasına izin verin" dedi.

Düzenli bir hayattan uzak kalan çocuklarda en sık görülen şeylerden birinin de uyku bozuklukları olduğunu, evde kaldıkları için geç yatıp geç kalkan çocukların uyku düzenlerinin bozulduğunu söyleyen Durmaz, "Unutulmamalıdır ki çocuklar uyku ile büyür" uyarısı da yaptı. - İZMİR