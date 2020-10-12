Son dakika haberleri: Öğrencilerin Maskeleri Balçova Belediyesinden - Son Dakika

Koronavirüs Salgını başladığı Mart ayından itibaren ilk kez okullarına giden öğrencilere ilk maskeleri de Balçova Belediyesi tarafından dağıtıldı.

Tüm dünyayı etkileyen ve hayatı durdurma noktasına getiren Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan okullar bugün açıldı. Milli Eğitim Bakanlığının aldığı yüz yüze eğitim kararı ile öğrencilerin büyük bir bölümü haftanın iki günü olmak üzere bugün ders başı yaptı. Mart ayından bu yana okullarından, derslerinden ve arkadaşlarından uzak olan çocuklar sabah erken saatlerde okullarına gitti. Balçova Belediyesi de okulun ilk gününde çocukların ve ailelerin yanında oldu. Ders başı yapan öğrencilerin ilk maskesi de Balçova Belediyesi tarafından dağıtıldı.

Eğitimin her alanında çalışma yaptıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "KOVİD-19 Salgını nedeniyle çok zor günler geçiyoruz. Ama geleceğimiz için ve bu zor günlerin eğitim sistemini en az şekilde etkilemesini sağlamalıyız. Biz belediye olarak bu nedenle eğitimin er alanında çalışmalar yapıyoruz. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin tamamına ve maddi durumu çok kötü olan ailelerimizin çocuklarına bilgisayar veriyoruz. İnternete erişimi olmayan çocuklarımız için 10 ayrı noktada EBA Destek Merkezi açtık. Okullarımızın hem fiziki eksikliklerini hem de temizliğini yapıyoruz. Bugün de çocuklarımıza sabahın erken saatlerinden itibaren maske dağıttık. Tüm çocuklarımıza iyi bir eğitim yılı diliyorum" dedi. - İZMİR