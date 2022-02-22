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ÖĞRETMEN ŞEYDA, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

ÖĞRETMEN ŞEYDA, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

22.02.2022 11:55

ANTALYA'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan Şeyda Yazgan (32), yatağında ölü bulundu.

ANTALYA'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan Şeyda Yazgan (32), yatağında ölü bulundu. Yazgan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü.

Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5721 Sokak'taki müstakil bir evde ailesiyle birlikte oturan anaokulu öğretmeni Şeyda Yazgan, dün işten geldikten sonra rahatsızlanınca hastaneye gitti. Tedavisi sonrası eve dönen Yazgan, ailesiyle geç saatlere kadar sohbet etti, ardından da odasına geçip uyudu. Saat 10.00 sıralarında aile kızları Şeyda'yı kahvaltıya çağırmak için girdikleri odasında, yatakta hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Seda Yazgan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şeyda Yazgan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

ÖĞRETMEN ŞEYDA, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
ÖĞRETMEN ŞEYDA, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
ÖĞRETMEN ŞEYDA, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

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Son dakika haberi! Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu Son dakika haberi! Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu ÖĞRETMEN ŞEYDA, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU ÖĞRETMEN ŞEYDA, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Habipler, Kepez, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRETMEN ŞEYDA, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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