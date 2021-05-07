Öğretmen ve polislerden, çocuklara bayram şekeri - Son Dakika

Öğretmen ve polislerden, çocuklara bayram şekeri

07.05.2021 16:13

AMASYA'da görev yapan öğretmen Hilal Tarım ve polis ekiplerince, 'Radyoda Çocuk Var' projesi kapsamında, keseler içinde çocuklara bayram şekeri dağıtıldı.

AMASYA'da görev yapan öğretmen Hilal Tarım ve polis ekiplerince, 'Radyoda Çocuk Var'  projesi kapsamında, keseler içinde çocuklara bayram şekeri dağıtıldı.

Eski dönemlerin en önemli iletişim aygıtı olan radyoyu ön plana çıkarmak ve internet tabanlı özel radyo yayınları yaparak eğitime ve çocuklara farklı bir bakış açısı kazandırmak için ülke genelinde uygulanan "Radyoda Çocuk Var"  e-twining projesi kapsamında Amasya'da etkinlik düzenlendi. Proje ortaklarından Amasya Yavuz Selim Ortaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Hilal Tarım ve polisler tarafından çocuklara keseler içinde bayramlık şeker dağıtıldı. Tam kapanmadan dolayı izin alınarak, polislerle birlikte sokak sokak dolaşan öğretmen Hilal Tarım, rastgele girdikleri dairelerde çocuklara içi şeker dolu içerisinde özlü bayram sözleri yazılı keseleri verdi. Öğretmeni ve polisleri görünce mutlu olan çocuklar, bayramlık şekerlerini aldıktan sonra teşekkür etti.

'BAYRAM NEŞESİNİ ÇOCUKLARA YAŞATMAYI İSTEDİK'Bayram neşesini çocuklara yaşatmak istediklerini ifade eden Hilal Tarım, "Radyoda Çocuk Var isimli bir projemiz var. Bu projede Radyo Pati grubu arkadaşlarla çocuklara radyo yayını yapıyoruz. Yayınlarımız oldukça eğlenceli ve güzel geçiyor. Önümüzde bayram var. Bayram neşesini çocuklara yaşatmayı istedik. Pandeminin bu tatsız sürecinde şeker tadında program yapacağız. Bunun yanı sıra 'mendilde harçlık var' sloganıyla yola çıktık ve çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Sağ olsunlar Emniyet Müdürlüğü'nden de müsaade istedik ve bize eşlik ettiler. Ramazan Bayramı'nda çocukların şekerleri polislerden ve öğretmenlerden" dedi.'ÇOCUKLARIMIZI MUTLU ETTİLER'

Bu sürprizin kendileri için çok değerli olduğunu belirten öğrenci annesi Gülsüm Aykaç, "İnşallah sağlık dolu çok güzel bayramlarımız olur. Buradan Radyo Pati dinleyicilerine sevgilerimi iletiyorum, herkese iyi bayramlar. Bizleri ziyaret ettiler, çocuklarımızı ve bizleri mutlu ettiler. Hatırlanmak kadar güzel bir şey yok. İnsanların birbirinin değerini bildiği çok önemli bir zamandan geçiyoruz. Onun için de bu sürpriz bizim için çok değerliydi" diye konuştu.


Öğretmen ve polislerden, çocuklara bayram şekeri
Öğretmen ve polislerden, çocuklara bayram şekeri
Öğretmen ve polislerden, çocuklara bayram şekeri
Öğretmen ve polislerden, çocuklara bayram şekeri
Öğretmen ve polislerden, çocuklara bayram şekeri
Öğretmen ve polislerden, çocuklara bayram şekeri
Öğretmen ve polislerden, çocuklara bayram şekeri

Öğretmen, Bayram, Polis, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmen ve polislerden, çocuklara bayram şekeri - Son Dakika


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